Fernando Torres se torna titular na Câmara dos Deputados com saída de Moema

Após a eleição da deputada federal Moema Gramacho (PT) para retornar ao comando da prefeitura de Lauro de Freitas neste domingo (2), o suplente de deputado federal Fernando Torres (PSD) deve ser confirmado como titular da vaga.

Atualmente exercendo o mandato na condição de suplente de Josias Gomes, licenciado por ocupar a Secretaria de Relações Institucionais do governo da Bahia, com a saída de Moema, Torres passará a ocupar em definitivo a cadeira de deputado a partir da renúncia da petista.

Apesar da eleição, Moema deve permanecer na Câmara dos Deputados até o final do ano, quando deve renunciar para retornar à prefeitura de Lauro de Freitas. Quando confirmada a renúncia – e caso Josias permaneça na Serin -, quem deve retornar à Câmara é o suplente Davidson Magalhães (PCdoB), que esteve no legislativo federal durante a participação de Nelson Pelegrino no governo estadual como Secretário Estadual de Turismo.