Abstenção em Salvador é maior do que soma de votos dos candidatos derrotados

Salvador registrou neste domingo (2) um total de 413.960 eleitores ausentes nas eleições 2016, o que representa 21,25% de abstenção, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O número relativamente alto se torna ainda mais representativo quando comparado ao resultado obtido pelos candidatos derrotados. Alice Portugal (PT), Pastor Sargento Isidório (PDT), Cláudio Silva (PP), Fábio Nogueira (PSOL), Célia Sacramento (PPL) e Da Luz (PRTB) somaram 345.283 votos, equivalente 17,72% do eleitorado total da capital baiana. O prefeito ACM Neto (DEM) foi reeleito com 74% dos votos válidos. As informações são do Bahia Notícias.