Monica Iozzi é condenada a pagar indenização de R$ 30 mil a Gilmar Mendes

A atriz e apresentadora Monica Iozzi foi condenada a pagar indenização de R$ 30 mil ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A atriz foi condenada pela Justiça por postar uma foto em seu Instagram, criticando o habeas corpus concedido por Mendes ao médico Roger Abdelmassih, acusado de abusar sexualmente das pacientes. "Se um ministro do STF faz isso… nem sei o que esperar", disse Mônica Iozzi na época.

O juiz do caso alegou que ela tem o direito de opinar, mas não poderia ter "violado a dignidade, a honra e a imagem" do ministro. Além de pagar a indenização, Iozzi também terá que pagar as custas processuais e honorários advocatícios. A atriz está escalada para a série Vade Retro, prevista para ir ao ar em 2017.