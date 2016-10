PSD, de Otto, tem mais prefeituras nas maiores cidades

E o DEM governa mais habitantes

Embora ofuscado pelo embate PT e aliados versus DEM, PMDB e PSDB, o PSD, comandado na Bahia por Otto Alencar, registrou um expressivo crescimento no pleito deste domingo.

O partido passou de 7 para 11 prefeituras sob seu comando, entre as 50 maiores cidades da Bahia, que somadas abrigam metade da população do estado. Por este critério foi o partido de Otto o maior vencedor. O senador já foi carlista e portanto, tem laços com ACM Neto que podem ser reatados sem muita dificuldade no futuro, quando se prevê um embate entre o prefeito de Salvador e Rui Costa pelo governo do estado. Até o momento, entretanto, ele se mantém fiel à aliança com os petistas, firmada ainda no governo de Jaques Wagner.

O PT em 2012 dividiu com o aliado PP a vitória nas maiores cidades. Cada um ganhou em 10. Desta vez o Partido dos Trabalhadores ganhou em 8 das maiores, tendo ainda o segundo turno para disputar em Vitória da Conquista. Enquanto o PP do vice-governador João Leão perdeu quase tudo.

Na direção oposta, crescendo, o DEM foi o que mais se destacou. Venceu há quatro anos apenas em Salvador e Feira. Agora acrescentou seis cidades à lista de conquistas e igualou o resultado do PT.

Veja na tabela quanto cada partido ganhou nas maiores cidades em 2012 e 2016.

POPULAÇÃO

Outro critério importante a levar em conta é o tamanho da população sob o comando dos partidos. Neste caso o DEM já era primeiro mesmo na eleição passada, por ter conquistado os dois municípios mais populosos. O resultado de ontem ampliou muito essa margem, enquanto o PT perdeu metade dos eleitores sob administração de prefeitos da sigla.

Confira os dados nas tabelas abaixo: