Eleições 2016: PSD é partido com maior número de prefeituras na Bahia

Do total de 415 municípios baianos que elegeram prefeitos no primeiro turno das eleições 2016, 83 serão geridos pelo PSD.

A legenda conquistou o maior número de prefeituras no estado, seguida pelo PP (55), PMDB (47), PT (39) e DEM (35). O município de Vitória da Conquista irá para segundo turno, com os candidatos Herzem Gusmão (PMDB) e Zé Raimundo (PT). Já Santa Cruz da Vitória aguardará por uma determinação da Justiça Eleitoral, já que os dois candidatos tiveram a candidatura indeferida com recurso.