Ivete Sangalo é confirmada no 'The Voice Brasil'

A cantora Ivete Sangalo está confirmada na nova edição do 'The Voice Brasil', que estreia na quarta-feira (05). A baiana vai ser uma espécie de 'supertécnica' para ajudar os jurados Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos. Veveta vai entrar no programa a partir da fase das Batalhas, quando os técnicos vão contar com o apoio dela para orientar os participantes.

"Participar do 'The Voice Brasil' é uma grande oportunidade de, através da música, ser parte do sonho bom de grandes artistas que pisam naquele palco. E isso numa parceria deliciosa com os técnicos que eu tanto admiro", afirmou ela, que participou da edição mirim do reality, no início do ano.