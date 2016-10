Polícia prende 67 pessoas por crimes eleitorais na Bahia e registra 264 ocorrências

A polícia baiana deteve 67 pessoas neste domingo (2) por práticas de crimes eleitorais durante o pleito municipal.

Segundo o balanço final, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, A maior parte dos flagrantes aconteceu no interior: apenas uma prisão foi na Região Metropolitana e nenhuma foi realizada em Salvador.

Ao todo, foram registradas 264 ocorrências, estando entre elas 139 casos de “boca de urna”, 41 de transporte irregular de eleitores, 30 de impedimento ao direito de voto, 11 de concentração de pessoas para atrapalhar as eleições, dez de compra de voto, cinco de desrespeito à Lei Seca, dois de violação do sigilo de urna, entre outros.

Em todo o estado, trabalharam pouco mais de 31 mil policiais em operação especial para as eleições, distribuídos em atividades como escolta e guarda das urnas, patrulhamento nos locais de votação e apuração, além de combate a delitos eleitorais. O policiamento foi reforçado em 90 cidades com histórico de crimes eleitorais ou em localidades que registraram ocorrências policiais às vésperas do pleito.