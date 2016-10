Aplicativo promete mostrar quem visitou seu perfil no Instagram

Morre de curiosidade para saber quem esta stalkeando suas redes sociais? O aplicativo Who viewed my Instagram promete mostrar uma lista dos usuários que visualizaram seu perfil do Instagram recentemente. Nos dados disponibilizados pelo app estão as pessoas que mais interagiram com o perfil. Na versão para Android é possível ver uma listagem com até 200 usuários.

Na versão gratuita, o recurso exibe apenas os 5 primeiros, para ver mais é necessário comprar um dos pacotes. Pelo app é possível abrir o perfil do amigo para visualizar informações e fotos. Na interface está um botão para recarregar a tela do aplicativo e exibir novos usuários “curiosos”. O app roda no Android, a partir da versão 4.0.3.