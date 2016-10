Sorteadas últimas unidades do Residencial Caraíbas

“Já morei em tantos lugares”, afirmou a dona de casa Andrea Santos, que participou da segunda chamada do sorteio para o Residencial Caraíbas, realizado pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, na manhã desta segunda-feira, 03, no Ginásio Municipal de Esportes. O sorteio define a localização do imóvel onde as pessoas morarão. A segunda chamada se deu porque beneficiários não compareceram ao primeiro sorteio, realizado no dia 27 de setembro.

O sorteio foi coordenado pelo secretário de Habitação, Sandro Ricardo Espírito Santo. O residencial, localizado na zona norte, tem 728 unidades residenciais e capacidade para abrigar quase três mil pessoas, levando-se em consideração uma família com quatro pessoas.

“A sensação de alegria por esta conquista a gente não tem condições de descrever, de falar o que sente, não se explica”, afirmou Andrea Santos, que não vê a hora de se mudar. Sandro Ricardo disse que a próxima etapa é a confecção dos contratos pelo Banco do Brasil, entidade financeira, que deverão ser assinados pelos beneficiados.

“As chaves apenas serão entregue depois da assinatura de toda a documentação”, afirmou. A expectativa é de que esta última etapa aconteça até meados de novembro.

Para Débora Alves, que já morou com pais e sogros, a casa que está por chegar representa vida nova. “Uma casa minha é um sonho que está sendo realizado. Uma bênção”.