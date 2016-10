Lula e Wagner são cotados para assumir comando nacional do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é cotados para assumir o comando nacional do partido. O ex-governador da Bahia e ex-ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff (PT), Jaques Wagner também é um dos nomes cotados, além do senador Lindbergh Farias (RJ).

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, estes últimos, no entanto, não conseguem consenso, mas Lula, sim. No entanto, há o receio de colocar o ex-presidente em destaque quando ele é alvo do juiz Sergio Moro e de procuradores da Operação Lava Jato. O PT estuda antecipar a troca de comando do partido, antes prevista para 2017. A forma de escolha da nova direção ainda não está definida.