DEM foi o partido mais votado para vereador e PT foi o sexto

O partido do prefeito José Ronaldo, DEM, foi o campeão de votos na eleição para vereador, obtendo quase o dobro do segundo colocado, o PHS, do presidente da Câmara, Ronny, o vereador mais votado.

O DEM elegeu quatro vereadores e três partidos elegeram dois. Em seguida, 11 elegeram um.

O PT, principal oposicionista a José Ronaldo, foi o sexto mais votado. O PMDB, do vice-prefeito Colbert Filho, mostrou-se fraco eleitoralmente, sem eleger nenhum vereador e ficando em 11º no total de votos, atrás do Solidariedade e de outras legendas de pouca expressão.

A eleição para o Legislativo foi muito fragmentada, refletindo o uso das legendas participantes apenas como um abrigo para os candidatos, quase sempre sem qualquer identificação com a sigla que representam.

Veja abaixo a votação de todos os 29 partidos que participaram da eleição de domingo (02) em Feira: