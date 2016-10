Em carta, intelectuais anunciam desfiliação da Rede e criticam Marina

Em uma carta aberta divulgada ontem (3), sete intelectuais anunciaram que estão se desfiliando da Rede Sustentabilidade e teceram uma série de críticas ao partido e à ex-senadora Marina Silva, principal líder política da legenda.

Uma das principais queixas do grupo se deve ao fato de a sigla ter decidido apoiar o impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com o G1, a carta é assinada por Luiz Eduardo Soares, Miriam Krenzinger, Marcos Rolim, Liszt Vieira,Tite Borges, Carla Rodrigues Duarte e Sonia Bernardes.

No manifesto, os intelectuais reclamam, entre outros pontos, de uma suposta falta de posicionamento da legenda em relação aos principais temas políticos e sociais do país, entre os quais várias propostas do governo Michel Temer, como a definição de um teto para gastos do governo federal, além das reformas da Previdência Social e da CLT.