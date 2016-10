Sem previsão de retorno; Greve dos bancários completa 30 dias

Há 29 dias os bancários de todo o Brasil estão com as atividades paralisadas, sem previsão de retomada. A greve deste ano está prestes a superar a maior suspensão das atividades, quando em 2004, os bancários fizeram greve de 30 dias. Na Bahia, 976 agências estão fechada. Do total, 297 são em Salvador. Após ato realizado no final da tarde de terça-feira (4), a categoria decidiu manter a paralisação e nesta quarta-feira (5), o movimento chega ao 30º dia.

De acordo com o Sindicato dos Bancários, os bancos públicos estão sem atendimentos em 563 unidades: 299 são do Banco do Brasil, 203 da Caixa Econômica Federal e 61 do BNB. Nos bancos privados, o número de agências fechadas chega a 413; Bradesco com 244, Itaú (97), Santander (45), HSBC (19) e os demais bancos somam oito.

Segundo a assessoria de comunicação do sindicato, a Federação Brasileira de Bancos (Fenaban) não se manifestou sobre a negociação salarial, ainda que o comando nacional esteja de plantão na cidade de São Paulo. A greve foi iniciada no dia 6 de setembro.