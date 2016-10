66% dos brasileiros não votariam nas eleições, diz estudo

Uma matéria publicada nesta quarta-feira pela revista Exame mostrou que 66% dos brasileiros não votariam nas eleições se não fossem obrigados.

A pergunta "Se o voto não fosse obrigatório no Brasil, você teria saído de casa para votar no primeiro turno das eleições deste ano? Segundo a pesquisa de Hello Research, a resposta para mais da metade da população é: não.

O levantamento ouviu 1.800 eleitores em todas as regiões do país. Em 2014, 55% compartilhavam da mesma opinião.

De acordo com a pesquisa a rejeição à política e aos escândalos de corrupção no país, explica a falta de interesse com as eleições.

A Hello Research constatou que 7 em cada 10 brasileiros afirmam não ter simpatia por nenhum partido político – há dois anos eram seis em cada dez.