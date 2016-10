Temer volta a dizer que não haverá corte em programas sociais

O presidente Michel Temer (PMDB) voltou a afirmar nesta quarta-feira (5), em entrevista à Rádio Metrópole, que não foi articulador de golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Eu não fiz um movimento sequer, a Constituição é que estabelece que quando um presidente sai, quem assume é o vice. Essa tese de golpe não se estabelece. Quem pregou e disse que era golpe, não teve sucesso eleitoral”, disse.

O peemedebista falou ainda sobre os boatos de que programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida venham a acabar.

"Diferentemente de dizer que nós vamos acabar com o Bolsa Família, estamos revalorizando o programa. No Minha Casa Minha Vida, estamos lançando 40 mil casas neste ano e mais milhares de casas no ano que vem”. Na entrevista, o presidente citou, ainda, a relação com o ministro chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB). “Ele [Geddel] me ajuda muito. Faz um trabalho sensacional, é de uma velocidade de raciocínio que me ajuda muito”, disse Temer