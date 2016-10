Polícia identifica suspeito de esquartejar uma família brasileira na Espanha

A Guarda Civil da Espanha confirmou ontem que já identificou um suspeito pelo esquartejamento de uma família brasileira cujos restos mortais foram encontrados no dia 18 de setembro em um chalé na cidade de Pioz, no município de Guadalajara, no centro do país. Os investigadores acreditam que o suspeito esteja no Brasil e afirmam que ele deixou a Espanha menos de 48 horas depois do crime ter sido descoberto.

De acordo com o jornal El País, a Guarda Civil não está tendo ajuda das autoridades brasileiras para localizar o suspeito. Um juiz do Tribunal de Instrução nº 1 de Guadalajara emitiu mandado de captura internacional, em 22 de setembro, contra um homem brasileiro que seria sobrinho de uma das vítimas. Segundo fontes da investigação, ele supostamente teria viajado de Madri com destino ao Brasil em 20 de setembro.

O suposto assassino, que tem menos de 20 anos, conviveu durante algum tempo em Madri com a família, que tinha se mudado para o povoado de Pioz justamente por não conseguir mais lidar com a “personalidade violenta” e “emocionalmente instável” do sobrinho. A ideia do rapaz, que tem um histórico de violência no Brasil e agiu por motivações pessoais, era esconder os corpos e sugerir um desaparecimento, plano que por motivos ainda não esclarecidos, ele não conseguiu realizar.

A família, que originalmente é de João Pessoa (PB), foi morta durante a noite. Depois do crime, o suspeito esquartejou os corpos do casal e os colocou em sacolas encontradas dias depois por vizinhos, que alertaram a polícia sobre o odor nas imediações da casa. Segundo a perícia, o suposto autor teve muito cuidado para limpar a residência e não deixar rastros.

O juiz encarregado do caso informou ontem que o casal foi identificado pelas impressões digitais como Marcos Nogueira e Janaína Santos Américo, ambos de 39 anos. Os corpos das duas crianças ainda estão em fase de identificação. A família se mudou há alguns anos para a Espanha depois de o marido, que trabalhava como gerente de um restaurante, receber uma proposta de emprego.