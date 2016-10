Seleção de Feira enfrenta Camaçari, domingo, no Joia da Princesa

A partida de volta da Seleção de Feira de Santana contra o selecionado de Camaçari, pela oitava rodada do Intermunicipal, no próximo domingo, será no Estádio Municipal Alberto Oliveira, o Joia da Princesa. O jogo estava marcado pela Federação Bahiana de Futebol para acontecer na Vila Olímpica dos Amadores Edival Souza, mas a Liga Feirense de Desportos pediu a mudança de local.

A partida está marcada para as 15h e os feirenses jogarão por um empate para passar à próxima fase da competição, já que no primeiro jogo venceu por 1 a 0. O presidente da LFD, Iramá Lima, vê vantagem no fato da seleção atuar no Joia da Princesa. “Além do campo ser ideal, temos a possibilidade de um bom público nos apoiando”.

O pedido para a cessão do estádio para o jogo foi encaminhado à Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer pela LFD na manhã desta segunda-feira, 3. “O estádio sempre vai estar à disposição do selecionado feirense, mas os dirigentes da Liga precisam nos avisar com antecedência”, afirmou o secretário Rafael Cordeiro.

A formalização com antecedência, diz, está relacionada à preparação do estádio, como um todo, e o gramado em particular, que, antes das partidas, recebe tratamento especial.