Bebê morre e avô é baleado em ataque; alvo seria filho de idoso

Um bebê morreu e o avô dele ficou ferido após serem baleados na manhã desta quarta-feira (5), em Barreiras, oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o alvo dos tiros seria o filho do idoso, que já teria passagem pela polícia por crimes não detalhados. Ele não foi atingido pelos disparos.

O ataque ocorreu por volta das 6h, no bairro Santa Luzia. Segundo a polícia, o idoso estava chegando em casa com o neto e o filho em um carro, quando o veículo e o imóvel foram atingidos por tiros.

A criança e o avô foram baleados e socorridos para o Hospital do Oeste. A PM não tem informações sobre quem socorreu as vítimas, porque a polícia só foi informada do crime quando os feridos estavam no hospital.

O bebê morreu minutos após dar entrada no hospital. O idoso segue internado e o estado de saúde é desconhecido. Ainda não há informações sobre a autoria do crime.