Colégios militares têm melhores notas do Enem na rede pública da BA

Colégios militares e instituições federais despontam entre as unidades educacionais públicas da Bahia com melhores médias das notas por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2015). As informações foram divulgadas nesta terça-feira (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entretanto, as primeiras colocações estaduais ainda são dominadas por escolas da rede privada. (Clique aqui para baixar planilha com as notas de todas as escolas brasileiras)

Entre as instituições públicas baianas, o destaque está com o Colégio Militar de Salvador (CMS), que ocupa a posição 218 da lista geral nacional, com média 642,95. [A primeira instituição do país na lista – o Objetivo Colégio Integrado em São Paulo, alcançou média 751,29].

Estão publicadas pelo Inep as notas de 1.212.908 estudantes de 14.998 escolas – o critério de divulgação inclui todas as escolas em que pelo menos 50% dos estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio participaram do Enem 2015.

No documento divulgado pelo órgão, é possível fazer recortes que levam em conta desde o porte da escola até a condição socioeconômica dos alunos, fatores que influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes e que devem ser considerados na hora de avaliar a situação de cada escola.

De acordo com os dados do Inep, o Colégio Militar de Salvador tem classificação de nível socioeconômico considerado “muito alto”. No âmbito regional (considerando escolas públicas e privadas avaliadas na Bahia), o CMS está atrás apenas dos colégios privados Helyos e Acesso, ambos de Feira de Santana - segunda maior cidade da Bahia -, e do Colégio Anchieta, também unidade particular, em Salvador.

O cenário apresentado pelas médias do Inep considera o cálculo da média aritmética das quatro provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza).

Ainda no recorte das instituições de rede estadual da Bahia que aparecem com melhores médias, após a posição 218 do CMS, a rede pública do estado só vem aparecer novamente na posição 1.712 na lista geral com o Colégio da Polícia Militar (CPM) Eraldo Tinoco da cidade de Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia, que alcançou média 581,78. Em Salvador, o Colégio da Polícia Militar (CPM Lobato) aparece na 4.806ª posição.

Nildon Pitombo, subsecretário da Educação do Estado da Bahia, falou em entrevista ao G1 que a rotina de aprendizagem e, por consequência, os bons resultados escolares dependem de muitos fatores.

"Dentre estes fatores, o indicador de nível socioeconômico é maior determinante na diferença entre as notas porque tem implicação com alimentação, autoestima do estudante e possibilidade da família fazer o acompanhamento", explicou.

Pitombo destaca que é obrigação do Estado estar perto das famílias e aumentar a integração família-escola e, com isso, minimizar os efeitos que os níveis socioeconômicos mais baixos exercem sobre os estudantes.