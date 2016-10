Detento mata colega de cela e diz que ele foi assassino da mãe há 9 anos

Um detento de 21 anos, preso no Conjunto Penal de Feira de Santanaconfessou ter matado um colega de cela, de 32 anos, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com o capitão Allan Araújo, diretor do Conjunto Penal, o jovem disse que a vítima teria matado a mãe dele em 2007, quando ele ainda tinha 12 anos. O homem utilizou um objeto perfuro-cortante para atingir o colega de cela.

Conforme Araújo, o rapaz de 21 anos estava preso deste o final do mês de setembro por furto. Já a vítima cumpria pena desde 2015 por um homicídio que cometeu no mesmo ano. Ainda não há detalhes se o homem morto tem ligação com o homicídio da mãe do rapaz. A Polícia Civil disse que solicitou o inquérito na delegacia de Santo Amaro, onde ocorreu o crime, para ter mais detalhes da situação, e deve receber o documento referente ao caso na quarta-feira (5).

O capitão Allan Araújo também explicou como o rapaz conseguiu o objeto para matar o colega de cela. "Ele nos contou que conseguiu um artefato de ferro que retirou da estrutura de concreto das camas das celas. Os presos estavam no pátio e o rapaz esperou a vítima voltar para a cela para atingí-lo", disse.

A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu. Ainda segundo o diretor do Conjunto Penal, após a morte do homem, o rapaz disse que não tinha certeza da fisionomia do autor do crime contra a mãe dele. Contudo, a vítima teria relatado sobre um homicídio, e o jovem teria associado ele com o crime.