Helyos e Acesso, de Feira de Santana, lideram o Enem na Bahia

As três escolas baianas com melhor desempenho na prova de Redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ficam no interior da Bahia. Os resultados da última edição do exame, realizada em 2015, foram divulgados nesta terça-feira (4) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, órgão do ministério responsável por aplicar a prova. Ao todo, das 20 escolas baianas com melhores notas, 11 ficam no interior do estado.

O top três é composto por instituições de ensino de Feira de Santana, no Centro-Norte e de Barreiras, no Extremo-Oeste. Em primeiro lugar, está o Colégio Acesso, em Feira de Santana, com uma média de 835,25 na Redação. Logo em seguida, vem o Colégio Gênesis, também em Feira de Santana – a média alcançada pelos alunos foi de 794,00. Quem fecha o pódio é o Colégio Enigma, de Barreiras, no Extremo-Oeste do estado, com uma nota de 790,87.

A escola de Salvador com maior nota é o Colégio Anglo Brasileiro, com 789,14, em quarto lugar no ranking estadual. O Anglo vem seguido de outra escola do Oeste da Bahia – a Cooperativa Educacional de Barreiras, com 780,87. Entre as 20 melhores notas, somente uma vem de uma escola pública: o Colégio Militar de Salvador, com uma média de 739,44, em 19º lugar no índice estadual.

O Colégio Acesso, de Feira, acaba sendo a escola baiana mais bem posicionada no ranking nacional: ocupa o 35º lugar. De acordo com a diretora do Acesso, Ciane Fonseca, o colégio ainda aumentou a carga horária semanal de aulas de Redação este ano - passou de duas horas para três horas. Mas, para ela, ainda não é o suficiente. "Mas os alunos se envolvem no processo. O aumento de carga horária não teve reclamações, por exemplo. Eles estão totalmente envolvidos", conta.

A maior nota de Redação em 2015 ficou com o Instituto Educacional São José, em Teresina no Piauí. No ano passado, o Colégio Helyos, de Feira de Santana, ficou com a melhor nota em Redação na Bahia, além de ter sido o 49º lugar, na lista nacional. Este ano, o Helyos ocupa a 11º colocação na lista estadual.

A área do conhecimento em que a Bahia aparece mais bem colocada é Ciências da Natureza, no 33º lugar, com o Helyos e uma média de 670,18. Em Ciências Humanas, o Helyos repete a melhor colocação entre os baianos no país, mas fica no 53º lugar, com 684 pontos. Em Matemática, é novamente o Helyos o primeiro lugar no ranking geral, no 55º lugar, com 751,78. Já na prova de Linguagens e Códigos, a melhor colocação baiana foi o 45º lugar, novamente do Helyos (média 630,38).

A coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Helyos, Patrícia Moldes, também comentou o resultado. "Para nós da direção não muda muito (a nota da Redação), porque é o fruto de um todo. Mantivemos nosso perfil, com uma boa colocação, mas estamos focando em outros interesses para o aluno ter mais de uma opção", diz, citando o programa de internacionalização da escola, que oferece aulas em inglês e também complementares ao currículo dos Estados Unidos.