Apoie a emenda para reduzir o número de deputados federais e senadores

Que tal se a gente diminuísse a quantidade de políticos no Congresso?

Que tal se, ao invés de 513 deputados, fossem 386, 127 a menos?

E no lugar de 81 senadores, fossem 54 (2 por estado da federação, ao invés de 3 como é hoje)?

Essa proposta existe oficialmente no Senado, de autoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre. É a proposta de emenda à constituição número 106, que

dá nova redação aos artigos 45 e 46 da constituição federal. Tramita desde julho do ano passado. A última vez que se mexeu foi em março deste ano.

A população pode se manifestar, dizendo se apoia. Sabe qual o placar no momento?

481 mil a favor. 1.466 contra pelo placar de hoje.

É claro que todo mundo é a favor. Mais do que qualquer protesto de Facebook ou mesmo passeata na rua, a aprovação dessa emenda talvez fizesse uma revolução.

O país iria se dar conta de que nao precisa de um monte de políticos, que geram cada um deles, milhares de pessoas penduradas em cargos públicos, sugando a riqueza do país, o dinheiro que a gente paga de imposto, sem obter o retorno em áreas básicas como Saúde e Educação.

Se implantada a media no Congresso, fatalmente chegaria às assembleias legislativas, às camaras de vereadores. Dos 21 vereadores de Feira de Santana, por exemplo, quantos tem algo a dizer, a contribuir?

Para que 21 vereadores, com uma dúzia de assessores cada um e indicando dezenas, centenas de funcionarios na prefeitura e em empresas que têm contrato com a prefeitura?

Então clique neste link, seja mais um a votar a favor da proposta e espalhe entre seus amigos para votarem também:

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122432