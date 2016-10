Exclusivo: Coordenadora do TSE garante que sistema de voto é seguro

Os candidatos a vereador a Feira de Santana, em mutirão, foram a PF pedir recontagem de votos e alguns se entusiasmaram e pediram até uma nova eleição. O que motivou esta desconfiança foi o fato que na noite de domingo a apuração em Feira ficou estacionada em torno de 33% enquanto outras cidades avançavam.

O esclarecimento sem lógica, inicial, dizendo que foi a demora do TRE de Salvador repassar para o TSE acabou contribuindo visto que outras cidades continuavam repassando normalmente. Parece ter havido problema logístico local e, ao final, todos os votos da apuração foram liberados rapidamente.

Nós conversamos, com exclusividade, com a Coordenadora de Informática, do TSE, Anna Karinne, que voltou a reafirmar que o voto é gravado no flash criptografado e só o sistema que recebe o flash card tem a rotina de descriptografar. Que não existe votos flutuantes. Ela voltou a reafirmar que o sistema é seguro. Ela é a responsável pela criação do app " Resultados" que foi usado por muitos para acompanhar a apuração.

A verdade é que muita gente descobriu que foi traído na boca da urna e que tapinha nas costas e promessa de voto só se sabe se foi verdadeiro no fim da apuração. E, nem sempre, é.