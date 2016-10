Zé Neto aposta no retorno de Lula e em autocrítica

“Lula vem aí”, diz depois do naufrágio eleitoral do PT, o deputado estadual Zé Neto. O petista está convencido de que nada será provado contra o ex-presidente e que por meio do seu retorno triunfal à presidência em 2018 o partido vai se reerguer.

É uma perspectiva com muitos “se” para contar com ela. Mais produtivo seria levar a sério a autocrítica da qual o deputado diz ser a favor, ao analisar a derrota eleitoral em Feira de Santana.

“Nós temos que fazer uma recomposição do PT, uma autocrítica, saber o que restou da gente. Tem que fazer também uma reconstrução do partido. Com estratificação do que ficou de bom, aprendendo com o que deu errado. Em Feira ficou o PT que é PT. É a segunda força da cidade”, avalia.

É sim. Só que é uma força fraca, que encolheu ao longo dos anos sob controle do líder do governo na Assembleia Legislativa. Foram embora Ângelo Almeida, Sérgio Carneiro, Pablo Roberto e outros menos cotados. E não chegou ninguém para compensar. O que restou do expurgo é o que o deputado chama de “PT que é PT”. Embora nos tempos em que o PT crescia, esse purismo tenha sido deixado totalmente deixado de lado. Na época, o partido, a fim de ganhar mais votos, saiu filiando gente de todas as origens. Nesta fase, Zé Neto dizia que os recém-chegados estavam “aderindo às nossas propostas”.

Apesar do nítido avanço das forças contrárias ao petismo na esfera estadual, Zé Neto continua crendo ou dizendo crer, que o PT não está tão mal. “Rui Costa é bem avaliado. Inclusive fizemos pesquisas internas que mostram isso”, diz ele, referindo-se especificamente à avaliação dos feirenses.

O comentário foi feito na noite de domingo, a propósito dos resultados da eleição. Na manhã de terça, a Polícia Federal lançou uma operação que atinge diretamente o governador, com consequências eleitorais ainda imprevisíveis, mas que poderão ser trágicas daqui para 2018.