Empregados da Cerb entram em greve e suspendem vários serviços

Após meses tentando negociar reajuste salarial, sem sucesso, os empregados da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) entraram em greve por tempo indeterminado, o que implica na suspensão de diversos serviços, sobretudo a construção de sistemas de abastecimento de água no interior do estado. Eles lutam pelo acordo coletivo de trabalho deste ano, mas as negociações não avançam nas questões econômicas.

De acordo com dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente da Bahia (Sindae), a empresa não concede o reajuste por determinação do governo do estado. O coordenador da entidade, Danillo Assunção, informa que no período compreendido pelo acordo coletivo, de maio do ano passado até abril deste ano, a inflação foi de 9,83% medida pelo INPC-IBGE, e caso esse percentual não seja concedido terá grave repercussão na vida do trabalhador, pois afetará desde os valores da indenização no momento de sair da empresa, e até no cálculo do benefício da aposentadoria, entre outros reflexos negativos.

A greve começou na última segunda-feira (3) e imediatamente o Sindicato entrou com pedido de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, estando aguardando a data para julgamento.