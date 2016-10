Sérgio Moro autoriza que comissão do governo federal examine bens de Lula

O juiz federal Sérgio Moro autorizou nesta quarta-feira (5) que uma comissão especial da Secretaria de Administração da Presidência da República examine bens depositados em um cofre do Banco do Brasil (BB), em São Paulo, em nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o magistrado, o material deve ter a origem investigada, para verificar se existem ali bens que devem ser incorporados ao Patrimônio da Presidência da República.

"Deverá ainda ser investigado, considerando os arquivos e dados disponíveis na Secretaria da Presidência da República ou em outros órgãos, a origem dos bens ali depositados", disse Moro no despacho.

A comissão será específica para a verificação, constituída por representantes da Secretaria da Presidência da República, da Secretaria de Controle Interno (Cisest), da Diretoria de Documentação História (DDH), do gabinete presidencial, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).