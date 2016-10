Vizinho invade festa e mata dois jovens por conta de som alto em Paulo Afonso

Duas pessoas foram mortas e duas ficaram feridas em uma briga de vizinhos em Paulo Afonso, no Norte da Bahia, nesta quarta-feira (5), por volta das 6h. Segundo informação da delegacia da cidade, o crime aconteceu durante uma confusão por conta de música alta em uma festa. José Lucivon Ferreira da Silva, 47 anos, invadiu a casa próxima à sua e atirou.

Segundo a ocorrência, a festa acontecia desde as 14h de ontem e estava incomodando vizinhos. O suspeito pelo crime ligou para a Polícia Militar várias vezes reclamando do barulho. Viaturas estiveram no local, mas sempre que saíam a festa continuava.

Irritado, o homem então invadiu a festa e disparou. Quatro pessoas foram baleadas. Orielma Araújo Santos, 26 anos, e Marcelo Bezerra dos Santos, 17, morreram no local. Larissa Raquel Brandão, 20, e José Eduardo da Silva, 21, ficaram feridos e foram levados ao Hospital Nair Alves de Souza. Ela foi atingida no tórax e ele foi baleado na cabeça.

A PM fez buscas no local e não encontrou o suspeito. Ele está foragido.