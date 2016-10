Fernanda Gentil exclui colegas de trabalho do Facebook após assumir namoro, diz colunista

Em uma nova fase da vida após falar abertamente sobre o seu relacionamento com a jornalista Priscila Montandon na última sexta-feira (3), Fernanda Gentil quer ser rodeada de novos amigos, e para isso a apresentadora fez uma limpa nas redes sociais. De acordo com o colunista Léo Dias, para o jornal 'O Dia', Fernanda excluiu alguns colegas de profissão do seu perfil no Facebook.

A publicação não revela o que motivou Fernanda - que sofreu ataques homofóbicos após assumir o namoro - a excluir os colegas da sua rede social.

Antes de falar sobre a sua relação com a jornalista Priscila Montandom, a apresentadora do 'Esporte Espetacular' teria consultado o seu chefe direto para debater a decisão. As informações são do colunista de TV Maurício Stycer, que afirma que a conversa aconteceu um dia antes do anúncio.