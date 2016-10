Fraldas Sapeka fazem promoção na praça Padre Ovídio

A marca de fraldas Sapeka promoverá o “Clubinho da Turma Sapeka” – um espaço interativo com ações e brincadeiras para as crianças, nos dias 8, 9, 12, 15 e 16 de outubro, das 10 às 17h, na Praça Padre Ovídio. As atividades são gratuitas.

No espaço, crianças e papais encontrarão piscinas de bolinhas, cama elástica, fraldário com os novos produtos da marca, espaço para amamentação e um local para as crianças tirarem fotos com os personagens da turma Sapeka. Os visitantes ganharão máscaras da turma Sapeka e bexigas coloridas.

Para divulgar o evento na cidade, a marca contará com mini trio elétrico e os personagens Kiko, Kika, Neko, Saka e Lika em tamanho real, fazendo “sapekices” com as crianças.