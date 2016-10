Empresa Santana implanta ônibus rosa para campanha contra o câncer

A empresa de transportes Santana, do Grupo Pedro Barros, lançou nesta quarta-feira (05) o Ônibus Rosa, que fará o trajeto Salvador-Feira de Santana durante todo o mês, em prol do Outubro Rosa.

O veículo, que costuma transportar cerca de 5.500 passageiros por mês, terá parte do valor de suas passagens revertido para o Hospital Aristides Maltez, para fortalecer a luta contra o câncer de mama.

O Ônibus Rosa foi plotado com frase alertando para a importância do autoexame. Para dar visibilidade à causa nas ruas, além do veículo que circulará entre a capital e Feira, outro ônibus será adesivado, sendo destinado a viagens turísticas e transporte corporativo.

Sobre a Santana

Fundada em junho de 1937, a Empresa de Transportes Santana foi uma das pioneiras a oferecer a rota executiva entre Salvador e Feira de Santana, as duas mais populosas cidades baianas, no início da década de 1940.

Hoje a Santana faz parte do Grupo Pedro Barros e tem linhas integrando 40 municípios da Bahia.