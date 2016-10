Vereadores escancaram uso de cargos e compra de votos

Com as emoções à flor da pele após o resultado das urnas de domingo, os vereadores de Feira de Santana fizeram na terça-feira uma seção reveladora do modo como se faz política, falando abertamente do uso de cargos e compra de votos (a sessão foi terça porque a do dia anterior foi cancelada em homenagem ao ex-vereador Etevaldo de Jesus, assassinado no final de semana).

A influência dos cargos no resultado extraído das urnas foi inicialmente abordada pelo governista David Neto. O tom não era de denúncia, mas de queixume por ter sido preterido. Teria havido, por parte do prefeito José Ronaldo, “desigualdade” na distribuição das “cotas” de empregos disponíveis para serem oferecidos por cada vereador/candidato.

“Quero dizer ao prefeito sobre a desigualdade no tratamento entre os colegas vereadores desta casa. Tem vereador aqui, como Zé Carneiro, com 300 cargos. Tem vereadores aqui, como o presidente dessa casa [Ronny], que tem uma porção. Justiniano. Tem candidato que inclusive tinha mais que vereador desta casa, que era Lulinha. Então existe uma desigualdade muito grande”, protestou.

Como não há qualquer constrangimento dos vereadores em adotar este método, Zé Carneiro em seguida negou ter tantos cargos, mas informou que gostaria de ter. “Vou pedir ao prefeito que complete. Se completar vou ficar muito alegre. Se ele completar esses 300, tenham certeza que vou ficar muito feliz mesmo. E acho até que sou merecedor. Não só de 300. Até um pouquinho mais. Se vier, vou ficar sempre grato. Que venha. Pode vir. Eu queria ter é 500. Mas não tenho”, garantiu, sem informar de quantos dispõe.

Justiniano, também citado por David, não foi tão longe. Limitou-se a expressar profunda gratidão pela ajuda do prefeito e prometeu obediência e fidelidade. “Pra mim não é padrinho, José Ronaldo. É um pai, um amigo, um irmão. Eu sou grato a Deus por toda ajuda que ele me deu, e ele sabe que eu vou reconhecer, pro resto da minha vida, todo o apoio que ele me deu, que sempre me deu. E ele sabe que estou ao lado dele pra o que der e vier. Eu quero dar um recado aqui para o prefeito José Ronaldo. O meu mandato como político está nas mãos dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Na Câmara, numa secretaria… Eu estou à disposição do meu líder político, do meu amigo José Ronaldo”, entregou-se.

A compra de votos também foi abordada na sessão, mas ficou em segundo plano. Surgiu como explicação para a derrota, na fala do vereador Correia Zezito. “O povo não foi ingrato não. Foi que alguns tratores, alguns caminhão de dinheiro, chegou [sic]. E o povo se vende, por 50 reais, por 70, com 100 reais. Eu quero ver, juiz do TRE, o que você vai fazer com tanta denúncia, de compra de votos na Rua Nova”, comentou, à espera de providências, embora não tenha mencionado a existência de provas do delito eleitoral.