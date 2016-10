Com gol 300 de Neymar, Brasil goleia Bolívia e segue em 2º lugar nas Eliminatórias

O Brasil segue com 100% de aproveitamento na Era Tite. Em confronto realizado na noite desta quinta-feira (6), na Arena das Dunas, em Natal, o selecionado canarinho não tomou conhecimento da Bolívia e goleou por 5 a 0 pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Com o resultado, a Seleção segue na segunda colocação da competição sul-americana com 18 pontos, um a menos que o líder Uruguai.

O jogo teve início com a Seleção Brasileira forçando a marcação contra o adversário, enquanto a Bolívia tentava se aproveitar de alguma falha da Seleção para surpreender fora de casa. E com amplo domínio de bola, não demorou para o Brasil abrir o marcador. Aos 10 minutos, Neymar se livra da marcação e toca para Gabriel Jesus, que devolve a bola para o atacante do Barcelona e permite o gol número 300 do atleta pelo escrete canarinho.

Depois de abrir o placar, o Brasil passou a valorizar a posse de bola e se aproveitava de um frágil adversário que não conseguia avançar para a meta dos anfitriões. Com isso, aos 25, Coutinho se aproveita de jogada de Neymar, tabela com Daniel Alves e coloca a bola no fundo das redes.

Sem qualquer reação dos Verdes, a equipe comandada por Tite não demorou para chegar ao terceiro gol. Aos 38, Filipe Luís recebe passe de Neymar e fica livre para superar Lampe e fazer a alegria dos torcedores potiguares.

Com um adversário completamente entregue no jogo, a Seleção ainda conseguiu o quarto tento antes do intervalo. Aos 38, Neymar avança sem marcação e dá belo passe para Gabriel Jesus, que apenas completa para dentro do gol.

Na segunda etapa, a Seleção se mostrava mais tranquila e tocava a bola até se aproveitar de uma falha da defesa adversária. Com isso, os bolivianos passaram a subir a sua marcação e deixaram espaço para que os donos da casa pudessem criar novas investidas ao gol de Lampe.

Aos 20 do segundo tempo, Duk atingiu Neymar no rosto e provocou a saída precoce do atleta na partida. Além dele, Gabriel Jesus também deixou o gramado na metade da etapa complementar. Apenas tocando a bola, o Brasil levava o jogo sem dificuldades e não teve trabalho para o qunto tento. Em jogada de escanteio, Roberto Firmino subiu mais alto que a zaga Altiplanica para cabecear no canto esquerdo da meta do time rival.

Agora, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (11) onde enfrenta a Venezuela em Mérida. Já a Bolívia volta a La Paz onde recebe o Equador.

As informações são do Bahia Noticias.