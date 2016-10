Polícia Federal apreende 810kg de cocaína e prende três pessoas

Uma operação da Polícia Federal realizada na tarde de ontem (06), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, resultou na prisão de três pessoas e na apreensão aproximadamente de 810 kg de cocaína. Essa é a maior apreensão da droga já feita pela Polícia Federal no Estado da Bahia.

Após dois meses de investigação, policiais federais conseguiram identificar um galpão que era utilizado para o depósito de drogas no município de Lauro de Freitas. A abordagem ocorreu quando um caminhão carregado com cerca de 600 kg de cocaína chegava ao local. O entorpecente estava escondido em um compartimento secreto, sob a carroceria do veículo. O restante da droga, mais 200 kg, foi encontrada escondida dentro de uma caixa d’água, no interior do galpão.

A droga vinha do Paraná e seria distribuída em Salvador e em outras cidades no interior da Bahia.

Os presos foram apresentados na Superintendência de Polícia Federal, em Salvador, e após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, no qual foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações prosseguirão para identificação de outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.