Será realizado nesta sexta-feira (7), o bazar solidário do Dispensário Santana. A ação acontecerá das 9h às 17h no canteiro da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Mercado das Flores.

Haverá venda de roupas, sapatos, acessórios e outros objetos. Toda a renda arrecadada no bazar será voltada para contribuir com as ações assistenciais da instituição.