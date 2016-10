Abaixo-assinado pede a Gilmar Mendes que releve condenação de Monica Iozzi

Um abaixo-assinado criado no site Change.org por uma das vítimas do ex-médico Roger Abdelmassih, condenado e acusado de estuprar mais 50 pacientes, pede ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes que desista do processo que resultou na condenação da apresentadora e atriz Monica Iozzi. Lançada na última terça-feira (4), a petição tinha o apoio de quase 20 mil pessoas até o início desta manhã. Mônica foi condenada a pagar R$ 30 mil por danos morais a Gilmar pelo juiz Giordano Resende, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por causa de um comentário publicado em sua conta no Instagram.

“Cúmplice?”, questionou a atriz “Gilmar Mendes concedeu Habeas Corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso… Nem sei o que esperar…”, escreveu. Por causa do comentário, Gilmar Mendes pediu na Justiça indenização de R$ 100 mil à atriz. Para o juiz que condenou Monica, o comentário dela violou “a dignidade, a honra e a imagem” do ministro.

Uma das vítimas do ex-médico, a autora da petição, Vana Lopes, criticou a postura do ministro do Supremo. “Quem maiores danos sofreram com todo este drama foram as vítimas de estupro, que não receberam nenhuma indenização. Gostaria de lembrar que o Poder Judiciário deixou escapar o Monstro Abdelmassih, oportunidade que o médico aproveitou para fugir, e esta situação nos trouxe traumas irreparáveis”, escreveu Vana, autora do livro Bem-vindo ao inferno, em que relata o drama das vítimas. “Ademais não podemos esquecer que esta decisão por fim onerou o Estado em gastos para prender o foragido que recaiu sobre todos nós brasileiros. Abster-se de receber a presente indenização certamente não irá ferir vossa honra nem causar maiores danos à militância das vítimas”, acrescentou.