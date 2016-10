Furação Matthew deixa 339 mortos no Haiti e perde força ao chegar à Flórida

O furação Matthew está se movendo paralelamente à costa leste da Flórida, nos Estados Unidos, no início desta sexta-feira. Segundo o Centro Nacional de Furacões o fenômeno passou da categoria 4 para a categoria 3 esta noite (a máxima é de 5), mas o “olho do furação é extremamente perigoso”. Segundo a agência de notícias “Reuters”, pelo menos 339 pessoas morreram em terra firme no Haiti, onde o furacão estava na categoria 4.

Segundo a “CNN”, Matthew tem ventos de até 193km/h na Flórida, e o furacação está próximo ao Cabo Canaveral e a Daytona Beach. Cerca de 26 milhões de pessoas vivem em áreas que estão sob o furacão ou com aviso de tempestade tropical. Os meteorologistas acreditam que a Flórida deve ser poupada do pior do furacão, ficando algumas rajadas de vento e um pouco de chuva. Cerca de 300 mil famílias da ficaram sem energia, segundo a imprensa local.

O especialista em furações Jeff Masters afirmou em seu site Weather Underground que o furacão ameaça especialmente o Cabo Canaveral, que se projeta para o Atlântico ao largo central da Flórida. “Se Matthew atingir a terra firme ao longo da costa da Flórida, este seria o local mais provável para isso. Bilhões de dólares em instalações e equipamentos estão em risco no Kennedy Space Center e bases próximas, que nunca experimentaram um grande furacão”, afirmou. A Nasa e a Força Aérea americana, que operam a estação do Cabo Canaveral afirmaram já ter tomado as providências para proteger seu pessoal e equipamentos.