Belo recusou oferta de Gracyanne Barbosa para sexo a três

Gracyanne Barbosa fez uma proposta ousada para Belo e ele recusou: a morena sugeriu que o casal fizesse um ménage à trois, mas o cantor não aceitou. A própria modelo fitness revelou a situação durante entrevista no "Programa do Porchat". Belo explicou a recusa do sexo a três: "Não topei porque sexo é algo muito íntimo".

Entre as revelações, Belo confessou que não gosta de saber que a mulher carrega um vibrador. "Na primeira vez que ele viu meu vibrador, ficou puto da vida. Agora, viaja e traz", contou Gracyanne. Constrangido, Belo afirmou que "trouxe apenas uma vez e nem foi vibrador".

Na conversa, o casal revelou que filhos estão no plano - e para logo. "Temos treinado excessivamente. A gente quer um Belinho ou uma Belinha", disse o cantor.

Gracyanne é famosa pela dieta controlada e rotina de exercicíos diários. Ela conta que há 15 anos come uma marmita e que mesmo quando sai com o marido para um restaurante leva sua comida. "Não me lembro mais o que é uma feijoada", diz.