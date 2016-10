Após se eleger vereador, Igor Kannário aparece em vídeo e faz alusão a Pablo Escobar

Após ser eleito vereador em Salvador com mais de 11 mil votos, o cantor Igor Kannário apareceu em um vídeo, ao lado de um amigo, dizendo que vai deixar o bigode crescer para ficar igual ao narcotraficante colombiano, Pablo Escobar.

“Vou deixar o bigode igual ao do barão, ao do muchacho. É de bigode! Tá ralinho ainda, mas vai chegar. Esquema Pablo Escobar brasileiro, tá ligado?! Mas do bem, mato ninguém não”, disse o cantor aos risos, espelhando-se no visual de um dos maiores traficantes do mundo.