Os recursos destinados à saúde chegarão a R$ 114 bilhões, caso seja aprovada a PEC do Teto dos Gastos Públicos. O dado consta em um estudo encomendado pelo governo federal para diminuir as resistências dos parlamentares contra a proposta, de acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

O estudo tem como principal argumento o aumento em R$ 10 bilhões para o setor em 2017, se comparado aos recursos destinados neste ano.