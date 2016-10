Joaquim Barbosa é condenado a indenizar jornalista após chamá-lo de 'palhaço'

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa foi condenado a indenizar o jornalista Felipe Recondo em R$ 20 mil por danos morais. Segundo informações do jornal O Tempo, Recondo era repórter do jornal O Estado de S. Paulo quando foi agredido verbalmente por Barbosa: foi chamado de “palhaço” e ouviu que deveria “chafurdar no lixo”.

Atualmente, o jornalista é sócio do site jurídico Jota. O magistrado foi condenado por três votos a dois, na 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em grau de apelação. Os desembargadores Fernando Habibe, Sérgio Rocha e Rômulo de Araújo Mendes foram favoráveis à condenação. Cabe recurso à decisão.