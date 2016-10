Até onde o Psol pode chegar?

Com 9% dos votos para Jhonatas Monteiro, em 2012 e 2016, que papel está reservado ao Psol como opção à hegemonia ronaldista em Feira de Santana?

Em primeiro lugar, por mais que os militantes não gostem, é preciso separar o partido do candidato a prefeito. Jhonatas Monteiro teve seus 27 mil votos e a terceira colocação. Mas e o partido? Seu candidato mais votado a vereador (Lorena Aguiar) teve 711 votos e chegou na 285ª posição. O Psol inteiro, com sua estrutura mínima e meia dúzia de postulantes, ficou com 3.330 votos na disputa do Legislativo. Esta votação não diz sobre a qualidade de seus quadros, mas sobre sua débil estrutura e insignificante inserção na comunidade.

Na performance para o Executivo, ninguém poderia exigir muito de um candidato com direito a 15 segundos para se exibir no horário de rádio e TV. Manter o percentual de 2012 foi um feito comemorado internamente.

Segundo avaliação do próprio Jhonatas, a votação mostra que 2012 não foi uma chuva de verão, “como muitos pensaram”, e que os votos estão consolidados.

“O resultado ocorre num quadro em que teríamos tudo para perder expressão, porque caímos de dois minutos para 15 segundos de exposição na televisão e no rádio”, avalia o rasta.

“Uma vitória de um projeto político”, é como ele define o resultado, embora admita que sonhava com um segundo turno. “Pode ser uma derrota eleitoral mas de modo nenhum derrota de um projeto político, que nós construímos. Tem muito espaço para ele ainda em Feira, na nossa avaliação”, respondeu quando perguntei se sua votação repetida indicava um teto para o Psol em Feira.

Eu também não acho que indique um teto. Mas se dobrar o número de votos, Jhonatas chega na média do PT, o que é muito pouco para abalar as estruturas do ronaldismo. Este, pelo visto, só poderá ser ameaçado por divisão interna ou o surgimento de algum fenômeno político eleitoral novo.