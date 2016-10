Saída temporária: cerca de 90 detentos do Conjunto Penal

Cerca de 90 detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana foram beneficiados com a saída temporária do Dia das Crianças nesta sexta-feira (7). Eles devem retornar ao presídio na próxima quinta-feira (13) - após o feriado nacional.

O direito à saída temporária é concedido aos detentos primários que cumpriram um sexto da pena e aos reincidentes que cumpriram um quarto. Eles precisam ter bom comportamento, estarem no regime semiaberto e ter autorização judicial.

O benefício também é concedido na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e Ano Novo.

A saída temporária beneficia presos considerados de bom comportamento e que passam por uma triagem da direção do presídio e da Vara de Execuções Penais.