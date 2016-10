Adiado para novembro pagamento da tarifa de 3,30 em dinheiro nos ônibus

A tarifa no transporte coletivo de Feira de Santana, no valor de R$ 3,10, será cobrada até o dia 10 de novembro, tanto para quem usa o cartão Via Feira ou faz o pagamento em dinheiro. Está assegurada a cobrança do valor relativo à meia-passagem aos domingos e feriados.

A partir do dia 11 do próximo mês, quem pagar em espécie, vai desembolsar R$ 3,30, e apenas vai poder pegar um segundo veículo se desembarcar numa estação de transbordo. A decisão de adiar a cobrança diferenciada está relacionada ao prazo de adesão dos passageiros ao cartão Via Feira, com o qual o pagamento será feito eletronicamente.

O uso do cartão vai possibilitar o desembarque em qualquer ponto de ônibus e embarcar em outro veículo, no período de uma hora, desde que não seja para o local de origem.

O cartão pode ser feito gratuitamente nos terminais do sistema, bem como na sede do Via Feira, à rua Osvaldo Cruz, 156, Kalilândia. Para tanto, deve apresentar o RG e CPF.