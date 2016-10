Polícia elucida morte de professor aposentado da UFBA

A Polícia Civil aguarda laudos periciais e a realização de algumas diligências para concluir o inquérito sobre a investigação da morte do professor Marcus Vinicius de Oliveira Silva, de 57 anos, assassinado com um tiro na cabeça, no povoado de Pirajuí, município de Jaguaripe, na região do Recôncavo. A informação foi revelada, nesta quinta-feira (6), pelo diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Ricardo Esteves Brito Costa.

Segundo Ricardo Esteves, 21 pessoas foram ouvidas no inquérito e dois envolvidos no crime, que tiveram as prisões decretadas pela Justiça de Nazaré, já estão presos. Os dois homens foram identificados, durante as investigações, como os mentores do homicídio e um deles também é apontado como executor. Um revólver calibre 38 foi apreendido na residência de um deles.

A investigação sobre a morte de Marcus Vinícius, assassinado no dia 4 de fevereiro, contou com a participação de equipes da Delegacia Territorial (DT) de Jaguaripe, 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), Superintendência de Inteligência (SI) da SSP, Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) e Departamento de Polícia Técnica (DPT).