As lojas que comercializam artigos infantis funcionarão em horário especial a partir de hoje (8). A informação é do Sindicato do Comércio de Feira de Santana. O horário especial é por causa do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, próxima quarta-feira.

Saiba os horários:

Sábado (08/10) das 9 às 15h

Domingo (09/10) das 9h às 14h

Segunda e terça (10 e 11/10) até as 19h.