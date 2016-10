Prefeito de Santo Estevão é condenado por improbidade administrativa

O prefeito de Santo Estevão, Orlando Santiago (PSD), foi condenado Justiça Federal por improbidade administrativa ao contratar irregularmente uma empresa para atuar na área da saúde no município. A decisão foi publicada ontem (7) no Diário Oficial do Judiciário. A pena equivale a perda de direitos políticos por cinco anos e multa no valor relativo a dez vezes o salário por ele recebido à época.

A sentença da ação, movida pela juíza federal Karin Almeida Weh de Medeiros, diz que o gestor, que comanda a cidade pela quinta vez, teria direcionado licitação frustrando o caráter competitivo e pagamento de serviços mediante a violação de princípios constitucionais ao contratar, em 2003, a empresa Fisioterapia Santo Estevão LTDA para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde Dr. João Borges Cerqueiras. O valor total gasto com a prestadora de serviço também deverá ser ressarcido ao erário municipal.

Orlando também foi proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e/ou incentivos ficais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo também de cinco anos. As informações são do De Olho na Cidade.