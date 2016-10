Princípio de incêndio atinge maternidade do Hospital Português

Um princípio de incêndio atingiu a maternidade do Hospital Português, na manhã deste sábado (8). O fogo aconteceu no 10º andar de um dos prédios da unidade saúde. A ocorrência foi registrada na polícia às 11h35.

Agentes da Polícia Militar, do Grupamento Salvar, além equipes do Corpo de Bombeiros, foram ao local para combater o fogo.

Segundo os bombeiros, o incêndio começou na central de ar-condicionados e foi debelado. Não houve vítimas.

Os funcionários do Hospital Português, de acordo com o Correio, disseram que as chamas foram debeladas pela brigada de incêndio da própria unidade de saúde. Até o momento, não há informações a respeito do que provocou o incêndio, bem como dos prejuízos causados.