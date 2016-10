PRF apreende veículo de luxo adulterado em Feira de Santana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma Hilux com os elementos de identificação adulterados no fim da tarde da última sexta-feira (07). O flagrante ocorreu no KM 425 da BR 116, trecho do anel de contorno de Feira de Santana/BA, município localizado a 108 km da capital baiana.

Durante abordagem a uma caminhonete Toyota/Hilux, com placas de Feira de Santana/BA, os policiais solicitaram os documentos de porte obrigatório e verificaram que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) possuía indícios de adulteração.

Após averiguações nos elementos de identificação do veículo, os policiais constataram sinais de adulteração em todos, inclusive o número do chassi, que também estava “mexido”, remetia a uma Hilux de modelo diferente da abordada.

O condutor, um homem de 38 anos, foi encaminhado com a caminhonete para a delegacia de polícia judiciária local.