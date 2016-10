Incêndio atinge colchão e mata criança de 2 anos; irmãos se salvam

Um garoto dois anos de idade morreu após ter sido atingido por um incêndio no distrito de Posto da Mata, no município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. De acordo com a delegacia local, a vítima brincava em colchão no quarto de casa, quando o objeto foi tomado pelo fogo. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (7).

Informações preliminares, obtidas pela polícia, apontam que o menino e outras duas crianças, que eram seus irmãos, estavam brincando com fósforo sobre o colchão. Segundo o G1, a avó da vítima também estava no imóvel lavando roupas, quando percebeu que o fogo havia tomado conta do quarto.

Ainda de acordo com informações da polícia, a avó correu para o cômodo e conseguiu salvar duas crianças, mas não alcançou o neto de dois anos. O menino teve o corpo carbonizado e o quarto ficou completamente destruído pelas chamas. A mãe das crianças estava trabalhando no momento da tragédia.

A avó das crianças sofreu algumas queimaduras e foi encaminhada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde. A vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica de Técnica (DPT), onde permanece na manhã deste sábado (8). As circunstâncias do incêndio serão apuradas pela polícia.