Emílio Odebrecht irá delatar Lula à Lava Jato, diz site

O ex-presidente da Odebrecht, Emílio Odebrecht, tornou-se delator da Opera Lava Jato, segundo O Antagonista.

De acordo com a publicação, Emílio – que é pai de Marcelo Odebrecht – irá fazer um depoimento em torno do ex-presidente Lula – já investigado.

De acordo com o Estadão, Emílio e os advogados de Marcelo ajudam na negociação da pena do filho do empreiteiro.

"Os investigadores consideram que o caso do mais poderoso e rico dos executivos presos na Lava Jato deve servir de exemplo contra a impunidade. Exigem mais quatro anos de regime fechado para o ex-presidente da empresa, à frente da companhia entre 2009 e 2015, e responsável pela criação do setor de operações estruturadas – popularmente conhecido como departamento da propina. A meta dos advogados coordenados pelo criminalista Theodomiro Dias Neto, o Theo Dias, é convencer os investigadores de que o executivo já passou muito tempo na prisão e tentar reduzir a pena de reclusão para dois anos e meio – já descontado o ano e quatro meses cumprido na carceragem da PF de Curitiba", diz a publicação.